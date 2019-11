Liverpool peab detsembris kahe päeva jooksul kaks mängu erineva koosseisuga

17. detsembril kohtutakse koduse liigakarikasarja veerandfinaalis Aston Villaga ja päev hiljem tuleb olla väljakul juba Kataris klubide MM-i poolfinaalis.

Veel eelmisel nädalal ähvardas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp liigakarikasarjast lahti öelda, kui neile veerandfinaaliks uus mänguaeg ei leida, kuid tänaseks leiti uus omapärane lahendus.

"Me saadame samal ajal välja kaks koosseisu, üks mängib FIFA klubide MM-il Kataris ja teine Carabao Cupil," teatas Liverpool pressiteates.

"Tahame sellega rõhutada, et kuigi see pole ideaalstsenaarium, on selline lahendus võistlussarja, meie konkurentide ja meie endi huvides. Täname EFL-i (Inglise jalgpalliliit - toim) meile vastu tulemast ning kinnitame, et arutluse all olid ka teised kuupäevad, kuid lõpuks ei osutunud ükski neist nii sobivaks, et see poleks kogu karikasarja graafikut ohtu seadnud või meie mängijatele liigset koormust peale pannud."

Viimati pani Liverpool kahe päeva jooksul kaks erinevat koosseisu platsile 1986. aastal Kenny Dalglishi juhendamisel, kui 26. detsembril kaotati 0:1 Manchester Unitedile ja päev hiljem alistati 1:0 Sheffield Wednesday.