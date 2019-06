Liverpool ostab Southamptonist juba seitsmenda jalgpalluri?

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp otsib Inglise meedia teatel oma esiväravavaht Alisson Beckeri kõrvale teist numbrit, sest Simon Mignolet on klubist lahkumas.

29-aastane McCarthy on näidanud Southamptonis kindlat mängu ning hinnati 2017/18 hooajal ka klubi parimaks jalgpalluriks.

Kui McCarthy, kes on pidanud Inglismaa koondises ühe mängu, kolib tõesti Anfield`ile, saab temast juba seitsmes Southamptoni mängumees, kes on viimase viie hooaja jooksul Liverpooli siirdunud. Varem on Lõuna-Inglismaa sadamalinnast ostetud ka sellised Liverpooli tähed nagu Sadio Mane ja Virgil van Dijk.