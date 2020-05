Liverpool on moodustamas unelmate kaitsepaari

Madis Kalvet reporter RUS

Kalidou Koulibaly. Foto: Romano/Sportphoto24/SIPA, Romano/Sportphoto24/SIPA/Scanpix

Prantsusmaa meediast tulnud teadete kohaselt on Liverpool palkamas Napoli keskkaitsjat Kalidou Koulibaly't. Seni on kirjutatud, et kõrgelt hinnatud 28-aastane keskkaitsja siirdub PSG ridadesse, kuid Prantsusmaa ajakirjanduse teatel on Liverpool haaranud härjal sarvist ning toob Senegali koondise mängumehe Inglismaale.