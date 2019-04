Liverpool nõuab Chelsea poolehoidjate karmi karistamist

Liverpooli nõudmise aluseks on internetti lekkinud video, kus on näha, kuidas Chelsea poolehoidjad esitasid eile Prahas Euroopa liiga mängus Slaviaga Salahit solvava laulu. Egiptlast seostatakse laulus terrorismiga ja teda nimetatakse "pommitajaks".

„Klubi on mures veebi ilmunud video pärast. Sel hooajal ei ole see esimene kord, kui me saame staadionitel diskrimineerimise ja solvangute osaliseks. See juhtub nii Inglismaal, Euroopas kui mujal maailmas," seisab Liverpooli pöördumises.

Inglismaa meistriliigat juhtiv Liverpool nõuab ametivõimude poolset sekkumist. "Kõik selliste kuritegude toimepanijad tuleb välja selgitada ja kohtu ette tuua. Jalgpallis ja ühiskonnas ei ole taoliste solvangute jaoks kohta. Klubi on juba alustanud koostööd Merseyside`i politseiga, et tuvastada videol olevad inimesed. Meil on ka Chelsea`ga selles küsimuses kontakt olnud. Täname neid fännide sellise käitumise hukkamõistmise eest,” lisatakse klubi avalduses.

Salahi mõnitamine Chelsea fännide poolt on seda arusaamatum, et aastatel 2014–2016 kuulus Egiptuse koondise täht Chelsea koosseisu.