Liverpool leppis viigiga, 100 punkti püüdmine muutus keerulisemaks

Andrew Robertson viis Liverpooli 34. minutil juhtima, Burnley viigivärava lõi 69. minutil Jay Rodriguez.

Liverpool on 35 mänguga kogunud 93 punkti, neil jääb pidada veel kolm kohtumist.

Premier League'is on ainsa võistkonnana suutnud ühel hooajal 100 punkti koguda Manchester City, neil õnnetus see hooajal 2017/2018. City tulemuse kordamiseks piisab Liverpoolile kahest võidust ja ühest viigist.

Liverpooli graafik pole kergete killast, neile tulevad vastu tabeli keskmikud Londoni Arsenal ja Newcastle United ning kolmanda koha eest võitlev Londoni Chelsea.

