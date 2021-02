Liverpool lagunes Manchester City vastu täielikult, väravavaht Alissonil oli must õhtu

City läks kohtumist juhtima 48. minutil. Alisson suutis Phil Fodeni löögi tõrjuda, aga palli jõudis Ilkay Gündogani jalani, kes mänguvahendi väravasse lükkas. 37. minutil eksis Gündogan penaltil.

63. minutil suutis Mo Salah viigistada, aga seejärel lagunes Liverpool täielikult.

72. minutil söötis Alisson palli otse City mängijatele ja kombinatsiooni lõpetas tabamusega taas Gündogan. Kolm minutit hiljem lükkas Alisson palli Liverpooli karistusalas seisnud Bernardo Silvale, kelle tsenderduse realiseeris väravaks Raheem Sterling.

Külaliste neljanda värava lõi 83. minutil Phil Foden. Alisson sai löögile näpud vahele, aga vaid väga õrnalt.

Manchester City tegi tiitliheitluses kõva avalduse. Neil on 22 mänguga koos 50 punkti, linnarivaal Manchester United on 45 punktiga teine. Sealjuures on Cityl üks mäng vähem peetud.

Liverpool on 40 punktiga neljas.

Tabeliseis:

Standings provided by SofaScore LiveScore