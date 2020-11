Liverpool katsub pühapäeval jõudu tabeliliidriga

Leicester City´l on 8 mängu järel 18 punkti. Nad on võitnud järjest kolm viimast mängu ja löönud kokku kuus väravat. Liverpoolil on üks punkt vähem ja nad on sellega kolmandal kohal.

Leicester City on Liverpooli Inglise kõrgliigas võitnud seitsmel korral. Kuus mängu lõppes viigiga ja 15 kohtumist Liverpooli võiduga. Viimastel aastatel on Liverpool üleolekut näidanud ja võitnud “rebaseid” viimasest kuuest kohtumisest viiel, üks mäng jäi viiki. Anfieldi staadionil võidutses Leicester City viimati väga kaua aega tagasi – 2000. aasta mais (2:0).

Ka laupäeval on jalgpallisõprade pilgud pööratud Londoni poole, kus Tottenham Hotspur võõrustab Manchester Cityt. Pärast esimese vooru 0:1 kaotust Evertonile on Tottenham Hotspur võitnud viis matši ja saavutanud kaks viiki. Hetkel on Jose Mourinho meeskond võitnud kolm mängu järjest.

Tottenham on 8 mänguga kogunud 17 punkti ja tõusis sellega tabelis teisele kohale. Manchester City on alles kümnendal kohal, neil on 7 mängu järel 12 punkti. Huvitav on fakt, et Inglise kõrgliigas domineerib Tottenham Hotspur Manchester Cityt. Hotspur on seal võitnud 24 mängu ja kaotanud 16 korral, viiki jäi vaid seitse kohtumist.

Väljakule astub ka Inglise jalgpallihiid Manchester United, kes üritab võita teist mängu järjest – laupäeval minnakse vastamisi autsaider West Bromwich Albioniga. “Punased kuradid” alistasid viimases võõrsil peetud mängus Evertoni 3:1, kuid on siiski seitsme mängu järel 10 punktiga tabelis alles 14. kohal. West Bromwich pole veel võitnud ühtegi kaheksast kohtumisest – kolme viigi ja viie kaotuse järel on nad 18. kohal.

Telekanal TV3 Sport ja voogedastusteenus Go3 kannavad sel nädalavahetusel ja esmaspäeval üle kõik 10 Inglise kõrgliiga kohtumist.

Ülekannete ajakava:

21. november

14:20 Newcastle United - Chelsea

16.50 Aston Villa - Brighton

19:20 Tottenham Hotspur - Manchester City

21:50 Manchester United - West Bromwich Albion;

22. november

13:50 Fulham - Everton

15:50 Sheffield United - West Ham United

18:20 Leeds United - Arsenal

21:05 Liverpool - Leicester City;