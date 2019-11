Liverpool kasutas lähirivaalide libastumised ära ja kasvatas edu, Mourinho perfektne seeria jätkub

Võidukalt jätkab aga Tottenham Hotspur. Hiljuti Jose Mourinho peatreeneriks nimetanud Londoni klubi alistas 3:2 Bournemouthi meeskonna. Tottenhami eest olid täpsed Dele Alli (2) ja Moussa Sissoko. Bournemouthi eest lõi kaks väravat Harry Wilson.

Seega on portugallane võitnud kõik senised kolm kohtumist, mis ta Tottenhami juhendanud on.

Liverpoolil on 14 vooruga kirjas juba 40 punkti. Manchester City ja Leicester City jäävad maha 11 silmaga, ehkki Leicesteril on üks matš vähem peetud. Neljandal kohal oleval Chelseal on kogutud 26 punkti.