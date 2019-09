Liverpool kardab, et nad kaotavad peatreener Jürgen Klopi Saksamaa koondisele

Klopi praegune kontraht Liverpooliga kehtib 2022. aasta suveni, kuid seni ei ole ta nõustunud seda pikendama. Inglased kardavad, et Klopist võib saada järgmine Saksamaa koondise peatreener.

Saksamaa koondist on alates 2006. aastast tüürimas Joachim Löw, kuid väidetavalt otsib Saksamaa jalgpalliliit talle asendajat. Esimesena soovitakse pöörduda just Klopi poole. Kui uskuda Inglismaa meediat, siis ka sakslasel endal on ambitsioon tõusta rahvusesinduse peatreeneriks.