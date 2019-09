Liverpool jätkab võimsat seeriat, üllatusmeeskond hoiab kolmandat kohta

Kolm võidupunkti teenis veel Tottenhami linnarivaal Londoni Chelsea, kui kodus alistati 2:0 Brighton. Sinisärkidele tõid võidu Jorginho ja Williani tabamused.

Premier League'i ainuliidrina jätkab 21 punkti kogunud Liverpool. City jääb neist maha viie silmaga, kolmandal kohal on üllatuslikult West Ham United. Täna Bournemouthiga 2:2 viiki mänginud West Ham on kogunud 12 silma. Nende selja taga on aga tihe heitlus, kui koguni järgneval kuuel meeskonnal on kõigil kirjas 11 punkti.

Kõik tänased tulemused:

Sheffield United - Liverpool 1:3

Aston Villa - Burnley 2:2

Bournemouth - West Ham 2:2

Chelsea - Brighton 2:2

Crystal Palace - Norwich 2:0

Tottenham - Southampton 2:1

Wolverhampton Wanderers - Watford 2:0

Everton - Manchester City 1:3