Liverpool jätkab täna tiitlivõitlust

Päeva esimeses kohtumises võõrustab Euroopasse pürgiv Sheffield tabeli lõpus paiknevat Newcastle Unitedit. Mõlemal meeskonnal on sellest kohtumisest vaja saada kolm punkti, sest Sheffield on kõigest kahe punkti kaugusel Euroopasse saamisest ning Newcastle on hetkel kaheksa punkti kaugusel esiliigasse langemisest. Kohtunik vilistab palli mängu kell 16:00.

Päeva teises kohtumises võõrustab Aston Villa Chelsea´t. Sarnaselt päeva esimesele kohtumisele, on ka siin iga punkt mängus. Chelsea paikneb hetkel küll neljandal positsioonil, kuid seitsmendal asetusel paiknev meeskond on neist kõigest nelja punkti kaugusel. Aston Villa on aga hetkeseisuga kõrgliigast välja langemas. 26 punktiga ollakse eelviimased, kuid võidu korral tõuseksid nad lausa kolm kohta kõrgemale. Kohtunik vilistab palli mängu kell 18:15.

Päeva keskne kohtumine toimub Evertoni staadionil, kus võõrustatakse Liverpooli. Derbis ei käi lahing ainult au peale, vaid ka tähtsatele punktidele. Evertonil on veel teoreetiline võimalus jõuda Euroopasse, kuid selleks ei tohi nad endale eksimusi lubada. Liverpool juhib hetkel aga lähima jälitaja ees 22 punktiga. Kloppi juhendatavad soovivad võimalikult kiiresti liigavõidu ära vormistada enne, kui sport peaks uuesti lukku minema. Kohtunik vilistab palli mängu kell 21:00.



