Liverpool jäi igipõlise rivaali vastu võiduta, kuid astus sammu ihaldatud tiitlile lähemale

Kui avapoolaeg möödus võrdlemisi rahulikult, siis teisel poolajal tekkis ohtlikke võimalusi juba rohkem. Ehkki Liverpool valdas selgelt rohkem palle, oli mitmel korral väravale lähedal Everton ning 81. minutil tabas Tom Daviese üritus ka posti. Lisaminutil oli aga hea võimalus juhtima minna Liverpoolil, kui kasti lähedalt teeniti karistuslöök. Fabinho ürituse suutis Evertoni puurilukk Jordan Pickford siiski lati alt ära tuua.

Tänavu alles kolmandat korda võiduta jäänud Liverpool kasvatas edu lähima jälitaja Manchester City ees 23 punkti peale. Seega on järgmise kaheksa mänguga vaja Liverpool koguda veel viis silma, et Premier League'i tiitel kindlustada. Everton hoiab 38 silmaga 12. kohta.

Standings provided by SofaScore LiveScore