Liverpool ja Manchester City ei vääratanud, Chelsea alistas Tottenhami

Chelsea asus külla sõitnud Tottenhami vastu juhtima 57. minutil Pedro väravast. Lõppseisu 2:0 otsustas Kieran Trippieri omavärav kuus minutit enne lõpuvilet.

Arsenal purustas samal ajal Bournemouthi 5:1 ja Manchester United mängis üle Crystal Palace`i 3:1. See tähendab, et 3.-6. kohta lahutab nüüd vaid seitse punkti ning kuuendal positsioonil asuval Chelseal on seejuures veel ka mäng varuks.

Liidermeeskond Liverpool alistas oma koduväljakul Watfordi lausa 5:0 (kaks väravat nii Sadio Manelt kui Virgil van Dijkilt), nende lähim ohustaja Manchester City võitis samuti kodus West Ham Unitedi Sergio Agüero realiseeritud penaltist 1:0. Seega säilitas Liverpool oma punktise edumaa.