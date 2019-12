Liverpool alustas läbirääkimisi Jaapani koondislase ostmiseks

24-aastase Minamino väljaostuklausliks olevat kõigest 7,25 miljonit naelsterlingit, teatab BBC Sport.

Jaapani äärepoolkaitsja on tänavu Meistrite liigas kahel korral Liverpooli vastu mänginud ning lõi oktoobris Anfieldil Salzburgi 3:4 kaotusmängus ka ühe värava.

Üldse on suurepärast hooaega tegev Jaapani koondislane sel hooajal löönud 22 mänguga kokku üheksa väravat ning andnud juba 11 väravasöötu.

Red Bulli spordidirektor Christoph Freund kinnitas, et Salzburgi ja Liverpooli vahel on läbirääkimised alanud ning inglased on Minamino palkamisest väga huvitatud.

Kui Liverpool võitis Meistrite liigas alagrupi, siis Red Bull jäi Napoli järel kolmandaks ning jätkab mänge Euroopa liigas.