Liverpool aina tõsisemas kriisis: nüüd sai vigastada ka teine põhikeskkaitsja

Liverpooli kaitseliini tugitala Virgil van Dijk on põlvevigastuse tõttu mängust väljas hooaja lõpuni. Teda asendanud poolkaitsja Fabinho on praegu hädas reievigastusega ning tema täpne naasmine on esialgu ebaselge. Viimati sai trauma ka äärekaitsja Trent Alexander-Arnold, kes tegi liiga säärelihasele.

Nüüd annab Sportsmail teada, et Inglismaa koondise laagris sai vigastada ka keskkaitsja Joe Gomez, kes on tavapäraselt olnud van Dijki partneriks keskkaitses. Gomeze vigastuse täpset ulatust ei ole seni avalikustatud, kuid väidetavalt on tegemist tõsise traumaga.