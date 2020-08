"Liiga suur, et mängida jalgpalli" ehk Kuidas rammumehe kasvu vägilasest on saanud Inglismaa jalgpalli üks põnevamaid edulugusid

185 cm pikk ja veidi üle 100 kg kaaluv Akinfenwa meenutab välimuselt rohkem rammumeest kui jalgpallurit. Ka rinnalt suudab vägilane suruda 200 kg. Kuigi Akinfenwa on 38-aastane, naudib ta jalgpallurikarjääri absoluutset tippaega. Esimest korda karjääris on ta jõudnud Championshipi ehk Inglismaa tugevuselt teise liigasse. Kuidas on mehest, kes suurema osa karjäärist veetnud erinevatel tasemetel madalamates liigades, saanud Inglismaa jalgpalli viimase aja üks inspireerivaim edulugu, kelle tegemistele elab huviga kaasa ka maailma üks paremaid peatreenereid Jürgen Klopp?