Lennukiga alla kukkunud Argentina tippjalgpalluri pere on rahalistes raskustes

28-aastane Sala reisis Prantsusmaalt Nantesist oma uue klubi Cardiff City juurde, kuid tema eralennuk kukkus La Manche'i väina. Cardiff ja Nantes arutavad siiani, kuidas lahendada Sala 15 miljoni naelsterlingi suurune üleminekusumma.

Seitse kuud tagasi lõi Cardiff toetusfondi, millest Walesi klubi on nüüd perekonnale selgitusi jagamata loobunud, kirjutab Sky Sports.

"Cardiff võttis perekonnaga annetuse teemal ühendus, aga nad naasid Argentinasse tühjade kätega," ütles Sala perekonna advokaat Javier Canosa PA uudisteagentuurile. "Neil polnud mingit selgitust sellele, miks nad oma pakkumisest taandusid."

"Lugesime jaanuaris, et perekond on õnnelik ja kõik on lahendatud, aga see polnud tõsi. Tahame selgeks teha, et toetust pole välja makstud. Perekond pole saanud midagi ja nad on väga keerulises majanduslikus olukorras. Emilianot pole siin ja nad tõesti vajavad seda raha. Klubiga on erinevatel põhjustel kokkuleppe saavutamine raskendatud ja see on väga frustreeriv."