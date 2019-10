Leicesteri rekordilise võiduni aidanud Jamie Vardy: kuulsime võimalikust rekordist 6:0 eduseisus

Meeskonna ründaja Jamie Vardy kerkis tiimi üheks sangariks, kui sai hakkama kübaratrikiga. Kusjuures sama suutis veel Ayoze Perez. Leicesteri saavutus tähistab Premier League'i kõigi aegade suurima võidu kordamist. Sarnase vägitükiga on hakkama saanud veel vaid Manchester United, kes alistas 1995. aastal 9:0 Ipswichi.

"Me kuulsime võimalusest püstitada rekord 6:0 eduseisul, kui Johhny Evans (keskkaitsja - K.R.) sprintis meieni ja ütles, et niimoodi jätkates teeme rekordi," vahendas Goal.com Vardy sõnu. "Me läksime lõpuni välja ja saimegi sellega hakkama."

"See on suurepärane võit ja esitus meeskonnalt. Eriti hea meel on mul fännide üle," jätkas Inglismaa koondislane. "Ma arvan, et see oli meil täiuslik esitus."