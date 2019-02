Leicester City vallandas peatreeneri

Pueli viimaseks kohtumiseks Leicester City eesotsas osutus 1:4 kaotusmänguks Crystal Palace'i vastu. Puelile saidki saatuslikuks kehvad tulemused. Leicester asub liigatabelis 12. kohal, olles kõikide sarjade peale viimasest üheksast kohtumisest võitnud ühe.

Möödunud hooajal juhendas prantslane klubi üheksandale kohale. Eilne kaotus Palace'le tähendas ühtlasi, et esmakordselt pärast 2000. aasta jaanuarikuud on Leicester kaotanud neli järjestikust kodumängu.

Abitreener Jacky Bonnevay lahkub samuti klubi juurest. Ajutiselt hakkavad peatreeneri tooli täitma senised abitreenerid Mike Stowell ja Adam Sadler, vahendab BBC.

Leicester City Football Club has today (Sunday) parted company with Claude Puel, who leaves his position as First Team Manager with immediate effect.https://t.co/VoZnGBJ8Up