Leicester City tegi klubi rekordostu

22-aastane Tielemans lõi eelmise hooaja teises pooles Leicesteris laenul olles 13 Premier League`i mänguga kokku kolm väravat ja andis neli resultatiivset söötu.

"Ma usun, et meie meeskonnad on niivõrd palju talenti, et midagi erilist korda saata! Nagu iga teise meie mängija jaoks on ka minul väga põnev selles osaleda," sõnas Tielemans, vahendab BBC Sport.

Belgia koondislane on Leicesteri selle suve kolmas ost. Varem on hangitud ründaja Ayoze Perez Newcastle Unitedist ja Inglismaa U20 koondise kaitsja James Justin Lutonist.

Brendan Rodgersi juhendatav Leicester lõpetas eelmise hooaja 9. kohal.