Leicester City lükkas Liverpooli kolmandale kohale

Koduväljakul mänginud Leicesteri viis avapoolaja lõpus juhtima Inglismaa koondise poolkaitsja James Maddison. Lõppseisu vormistas Harvey Barnes viiendal lisaminutil.

Leicester (35p) jääb nüüd maha vaid mängu vähem pidanud Manchester Unitedist (36p), kellel on üks punkt enam. Ka tiitlikaitsjal Liverpoolil (33p) on üks mäng varuks võrreldes Leicesteriga. Homme on Liverpool ja Manchester United Anfieldil omavahel vastamisi (kell 18.30).

Samuti head hooaega tegev Southampton jagab nüüd Chelsea ja West Hamiga 7.-9. kohta.

Tänased Premier League`i tulemused:

Wolverhampton 2:3 West Bromwich

Leeds United 0:1 Brighton

West Ham United 1:0 Burnley

Fulham 0:1 Chelsea

Leicester 2:0 Southampton

Standings provided by SofaScore LiveScore