Lampard Timo Werneri väravapõuast: peame talle aega andma, see on erinev liiga

Suvel RB Leipzigist ostetud Werner pole väravat löönud juba kümme mängu järjest ning on Premier League`is kirja saanud vaid neli tabamust 15-s mängust.

"Timo ei panustanud meie jaoks piisavalt palliga ega pallita. Aga osalt on see seetõttu, et peame talle aega andma. Ma ütlen ikka ja jälle sama asja, sest see on erinev liiga, kuid peame ka kiiresti kohanema. Nägin tema mängus ka väsimust - pean temaga vestlema," kommenteeris Lampard mängujärgsel pressikonverentsil. Lampard vahetas eile Werneri välja juba avapoolaja järel.

Kaotus jättis Chelsea 7. kohale, hooaega kahvatult alustanud Arsenal tõusis 14. positsioonile.

Standings provided by SofaScore LiveScore