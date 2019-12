Lampard: Messit, Mbappet ja Ronaldot me ilmselt jaanuaris ei osta

"Kui ma ütleks klubijuhtidele, et tahan ründeliini Mbappet, Ronaldot ja Messit, lüüakse mind ilmselt tagasi. Ma tegelikult ei ütlekski seda, kuid meil on omanikuga avameelsed arutelud ja me liigume edasi õigel kursil," sõnas Lampard, vahendab Goal.com.

Chelsea`t on siiani seostatud kõige enam Dortmundi Borussia ääreründaja Jadon Sancho, Crystal Palace`i staari Wilfried Zaha ja Leicester Citys mängiva Ben Chilwelli ostmisega.

Chelsea on hetkel Premier League`is neljandal kohal, kuid neile kuuluvat viimast Meistrite liigasse viivat kohta on asunud innukalt jahtima heasse hoogu sattunud Manchester United ja Tottenham.

Täna õhtul võõrustab Chelsea Bournemouthi.







