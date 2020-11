La Liga president: oleme Messi lahkumiseks valmis

Tebas tunnistas, et soovib Messi jätkamist La Ligas, kuid märkis, et nende meistriliiga on piisavalt tugev jätkamaks ka ilma Argentina staarmängijata. Ta tõi näiteks Neymari lahkumise 2017. aastal PSG-sse ja Cristiano Ronaldo siirdumise 2018. aastal Torino Juventusesse.

"Me eelistaks, et Messi jääks La Ligasse, kuid kui Ronaldo ja Neymar lahkusid, ei märganud me mingit muutust. Me oleme selleks valmis," sõnas Tebas.

33-aastane Messi võib Barcelonast vabaagendina lahkuda pärast 2020/21 hooaja lõppu.

Tebas lisas, et ilmselt läheb Messi Inglismaale, kus temast olevat huvitatud Manchester City. Samas on Inglismaa klubi allikad väitnud Briti meediale, et nad pole kordagi Messi palkamist isegi jutuks võtnud.

"Tundub, et ainus klubi Premier League`is, kellel meeldib rääkida Messi hankimisest, on Manchester City, kes tegutseb väljaspool reegleid. Ma pole ainus, kes seda väidab," vihjas Tebas Inglismaa klubi probleemidele UEFA finantsilise ausa mängu reeglite täitmisel.

Euroopa Jalgpalliliit (UEFA) määras teatavasti tänavu veebruaris Manchester Cityle nende Fair Play reeglite rikkumise eest Meistrite liigas mängimise keelu kaheks hooajaks ja 30 miljoni euro suuruse rahatrahvi. City sai aga rahvusvahelises spordiarbitraažis võidu ning eurosarja keeld tühistati. Karistuseks jäi vaid kümne miljoni euro suurune trahv.