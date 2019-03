Kylian Mbappe: ma pole pärast kaotust Manchester Unitedile suutnud magada

PSG oli kaheksandikfinaali avavoorus võitnud võõrsil Unitedit 2:0. Kuna kodus saadi aga 1:3 kaotus, pääses võõrsil värava reegliga veerandfinaali United. Kusjuures otsustava värava lõi Marcus Rashford kohtumise viimasel minutil penaltist.

"Ma olen hämmelduses - selle jaoks pole sõnu," rääkis PSG ründaja Kylian Mbappe. "Ma pole suutnud pärast kohtumist magada ja usun, et see käib kogu meeskonna kohta. Olukord on väga keeruline."

"Me töötasime kõvasti, et jõuda veerandfinaali, aga oleme nüüd väljas," jätkas 20-aastane Mbappe. "Me oleme pettunud, kuid elu läheb edasi. Püüame end kokku võtta ja hooajaga edasi minna."

"See oli meie eesmärk (võita Meistrite Liiga - toim), töötasime iga päev selle nimel. Toetajad olid samuti meiega. Staadion oli rahvast täis, fännid tegid oma töö ära. Staadionil valitses suurepärane atmosfäär, kuid meie rikkusime peo ära. Me ei tahtnud seda teha, aga nii läks."

Mbappe lükkas ka ümber kuulujutud, mis seostavad teda Madridi Reali ja FC Barcelonaga. "Loomulikult jätkan PSG-s ka järgmisel hooajal. See oli selge juba enne Meistrite Liigas juhtunut. Seoses Meistrite Liigast välja kukkumisega on niigi muresid, pole põhjust minu isiklikku situatsiooni veel sellele juurde lisada."