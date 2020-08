Kuus Chelsea jalgpallurit nakatusid koroonasse, lisaks on positiivse proovi andnud Paul Pogba

Portaalil Goal.com on isolatsiooni paigutatud mängijatest nelja nimed teada: Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic ja Fikayo Tomori. Küll aga pole selge, kas nemad on just positiivse proovi andnud mängijad või peavad nad muudel põhjustel isolatsioonis olema. Näiteks käisid paljud Inglismaa jalgpallurid kahe hooaja vahepeal välismaal puhkamas ning nad peavad seetõttu tagasi naastes karantiinis olema.

Chelsea meeskonna seas viidi koroonaviiruse testimine läbi möödunud nädala lõpus seoses uue hooaja ettevalmistusperioodi algusega. Londoni klubi pole ainus, mille ridades on tuvastatud koroonaviirusesse nakatunuid. Viimase nädala jooksul on positiivseid proove avastatud ka Sheffield Unitedi, West Ham Unitedi ja Brightoni ridades. Kokku on seni tuvastatud Premier League'is 14 koroonaviiruse juhtumit.

Inglismaa kõrgliiga uus hooaeg algab praeguse plaani kohaselt 12. septembril.

Täiendatud kell 15:40

Briti väljaande The Telegraph teatel on koguni kuus Chelsea mängijat nakatunud koroonaviirusesse ning lisaks on kaks paigutatud isolatsiooni. Lisaks eelpool mainitud mängijatele viibivad karantiinis Jorginho, Ross Barkley, Emerson ja Michy Batshuayi.

Mitmete Inglismaa väljaannete andmetel on koroonaviirus tuvastatud ka Manchester Unitedi tähel Paul Pogbal ja Tottenham Hotspuri poolkaitsjas Tanguy Ndombelel, kes pidid liituma Prantsusmaa koondisega septembri alguses toimuvateks UEFA Rahvuste Liiga kohtumisteks. Mõistagi ei saa koondise peatreener Didier Deschamps nüüd kahe poolkaitsjaga arvestada.

Kui United kinnitas ka ise Pogba nakatumist, siis Londoni klubid pole veel Inglismaa meedia väiteid ametlikult kinnitanud.