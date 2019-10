Kuulujutud saavad hoogu juurde. Kas Saudi Araabia kroonprintsist saab Manchester Unitedi omanik?

Madis Kalvet reporter RUS

Manchester Unitedi mängijad. Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL, PA Images/Scanpix

Inglismaal on juba mõnda aega ringi liikunud spekulatsioonid, et Manchester Unitedi jalgpalliklubi vahetab omanikku. Väidetavalt on Unitedi ostmisest tõsiselt huvitatud Saudi Araabia 34-aastane kroonprints Mohammed Bin Salman.