Kuulujutud Pogba ümber koguvad hoogu: viimane mäng Unitedis juba tehtud, jaanuaris ootab Madridi Real

Pogba kandis Unitedi särki viimati 30. septembril ning seejärel on ta ravinud vigastust. Pogba on olnud hädas hüppeliigese traumaga ning taastumine on kulgenud plaanitust vaevalisemalt. Vaatamata sellele postitas ta sotsiaalmeediasse video, kus ta mängis koos NBA tähe Jimmy Butleriga korvpalli. Loomulikult kerkis seepeale üles taas mitmeid küsimusi. Hispaania raadiojaama Cope teatel oli United sellise käitumise järel loomulikult marus.

Cope andmetel on Pogba praeguseks täielikult tervenenud, kuid ta ei soovi vigastusega riskida ja seetõttu ei ole teda ka Inglismaal väljakul näha saanud. Poolkaitsja pidi tegema väidetavalt kõik, et jaanuaris ikkagi Realiga liituda.

Väidetavalt näeb olukorda nüüdsest teisiti ka Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer. Kui suvel tahtis norralane Pogbat kindlasti endale hoida, siis praegu on ta valmis juba Prantsusmaa koondise poolkaitsja ka rahaks tegema.

Cope teatel soovib United mängija eest teenida 150 miljonit eurot. Antud suuma oleks vastuvõetav ka Realile.

„Ta käis kaks nädalat tagasi uuringutel ning need näitasid, et vigastus ei ole veel täielikult taandunud,“ rääkis Pogba olukorra kohta Solskjaer Inglismaa meediale. „Ta on väljakult eemal olnud seitse nädalat. Asjad lähevad aga paremuse poole. Ta saab jooksulindil käia ning sõita ka jalgrattaga. Loodetavasti näeme teda 2019. aastal veel väljakul.“