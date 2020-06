Kus jätkub Arsenali ründetähe karjäär?

2018. aastal Arsenaliga liitunud Aubameyangi leping meeskonnaga lõppeb järgmise aasta suvel, mis tähendab, et alates tulevast jaanuarist saab ta hakata teiste klubidega läbirääkimisi pidada. Juba praeguseks on ründetähte seostatud nii Barcelona kui Pariisi Saint-Germainiga.

"Mul pole hiljuti kindlat pakkumist tehtud, kuid oleme klubiga üsna mitu kuud selle üle arutanud," kirjeldas 30-aastane Aubameyang olukorda Arsenalis. "Juhatus teab väga hästi, miks mitte midagi pole praeguseks juhtunud. Nende käes on võti. Juhatuse asi on enda tööd teha ja siis vaatame, kuidas edasi lähme."

Aubameyang tunnistas, et peab oma järgmist lepingut vaat et karjääri tähtsamaiks. "See on minu karjääri pöördepunkt ning ausalt öelda pean tegema keerulise otsuse. Rõhutan, et ma pole veel ühtegi valikut teinud. Sellest saab ilmselt minu karjääri tähtsaim otsus," sõnas ta.

Mängumees on Arsenali särgis olnud suurepärases hoos. Kahe ja poole hooajaga on ta kõikide sarjade peale löönud pealinnaklubi eest 97 mänguga 61 väravat.