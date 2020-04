Kuressaare peatreener: pausiga me vastastele eeliseid ei anna

„Pärast pausi algab kõik võrdsest seisust,“ märkis Roman Kožuhhovski portaalile saaremaasport.ee, lisades, et mingit vahet meeskondadel ei tule, sest tema jaoks on oluline professionalism. „See on seisund ja mängijal tuleb igas olukorras niimoodi ka käituda. FC Kuressaare meeskonnas on mängijad selles osas professionaalid. Tean, et profimeeskondades on mängijaid, kes suhtuvad oma kohustustesse kergemalt, aga meil see nii ei ole ja vastased ei saa hooaja jätkudes kohe kindlasti mingit eelist.“

Roman Kožuhhovski sõnul võttis meeskond kehtestatud piirangud kohusetundlikult vastu ja meeste senise suhtumisega individuaalsesse treeningusse on ta väga rahul. Peatreeneril on igal nädalal mängijate poolt tagasiside olemas, mehed saadavad oma treeningutest ka videosid ja fotosid.

„Viis trenni nädalas on optimaalne, aga kui keegi teeb rohkem, siis ma pole vastu,“ märkis Kožuhhovski. „Üksi joosta ja jõutrenne teha on meestele kindlasti keeruline, aga peamine on hoida vajalikku energiat. See, et trenni tuleb teha pallita ei ole probleem. Korraliku toonuse pealt piisab tehnilise taseme taastamiseks 3-4 trennist.“

Roman Kožuhhovski hinnangul on nii treeneritele, mängijatele kui fännidele kõige raskem ootus ja ta usub, et ei ole jäänud enam palju kannatada. Nii on tal ühistreeningute käivitumisel olemas plaan A, B ja C, sest esialgu kohe päris kindlasti peab hoidma ka jätkuvalt distantsi. „Aga kahest nädalast piisab, et meeskond saavutaks vajaliku konditsiooni,“ leidis Kure peatreener, lisades, et nii on hetkel oluline treeningrežiimist kinnipidamine.

Artikkel refereeritud portaalist saaremaasport.ee.