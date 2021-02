Kübaratriki löönud Aubameyang jõudis uhkesse seltskonda, Everton sai üllatuskaotuse

Arsenal lõi juba avapoolajal kolm väravat, kui kahel korral oli täpne Pierre-Emerick Aubameyang ja korra Hector Bellerin. 47. minutil vormistas Gaboni koondislane karjääri esimese Premier League'i kübaratriki. Aubameyang on kolmas mängija alates hooajast 2009-2010, kes löönud kübaratriki kolmes erinevas Euroopa tippliigas. Varasemalt on seda suutnud vaid Alexis Sanchez ja Salomon Kalou. Aubameyang on lisaks Premier League'ile saanud kübaratriki kirja ka Saksamaal ja Prantsusmaal.

Leeds ei andnud aga alla ning 69. minutiks oli Pascal Struijki ja Helder Costa väravatest seis 2:4. Enamaks külalised siiski võimelised polnud.

Päeva viimases mängus sai üllatuskaotuse Everton. Carlo Ancelotti hoolealused jäid 0:2 alal Fulhamile. Tabelis 18. kohta hoidva Fulhami kangelaseks kerkis kaks väravat löönud Josh Maja.

