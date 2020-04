Kriitikarahe alla sattunud Liverpool vabandas ja muutis palgapolitiikat

Liverpool plaanis algselt võtta osa Suurbritannia valitsuse spetsiaalsest abiprogrammist, mille abiga makstakse kinni 80% mitte jalgpalli mängivate töötajate palgast. Viimase viiendiku oleks maksnud klubi ise. Liverpool sattus aga koheselt fännide ja endiste mängijate kriitikrahe alla, sest klubi on teeninud juba aastaid suurt kasumit ning praegusel hetkel on riigilt abi küsimine kohatu.

Klubi tegevjuht Peter Moore teataski esmaspäeva õhtul, et klubi on otsustanud oma poliitikat muuta. "Pärast tihedat konsultatsiooni klubi sees oleme otsustanud võtta kasutusele siiski alternatiivse variandi, vaatamata sellele, et meil oleks võimalus kasutada spetsiaalset abiprogrammi."

"Me usume, et tegime eelmine nädal vale otsuse, kui teatasime, et kasutame riigi poolt pakutud programmi ning saadame töötajad sundpuhkusele. Me väga vabandame selle eest. Meie kavatsused olid ja on jätkuvalt kindlustada, et kogu meie töötajaskond oleks praegusel ennenägematul ajal kaitstud nii palju kui võimalik."

Moore lisas, et vaatamata viimaste aastate kasumile püsivad ka Liverpooli kohal siiski teatud ohumärgid. "Läbipäistvuse nimel peame tõdema, et ehkki me olime kriisi eel heas positsioonis, on ka meie tulud kukkunud kokku, kuid väljaminekud samas jäänud. Täpselt nagu igas teises sektoris, on ka meie tuleviku osas palju ebaselget."