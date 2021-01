Kriis! Liverpooli ligi neli aastat kestnud seeria sai läbi, Premier League'is on võitmine ära unustatud

Liverpool ei suutnud juba neljandat järjestikust mängu Inglismaa kõrgliigas väravat lüüa. Suurem osa kohtumisest paistis, et mäng triigitakse viiki, aga 83. minutil realiseeris Burnley mängija Ashley Barnes penalti. Karistusalas tegi penaltit väärinud vea Liverpooli väravavaht Alisson.

Liverpool on nüüd jäänud Premier League'is võiduta viies kohtumises järjest, saldo on kaks viiki ja kolm kaotust. Anfieldil kaotas Liverpool viimati Inglismaa meistriliigas 2017. aasta aprillis. Kokku kestis kaotuseta seeria 68 mängu.

Tabelis on Liverpool neljandal positsioonil, neil on 19 mänguga kogutud 34 punkti. Burnley on 19 punktiga 16. kohal.

Tabeliseis:

Standings provided by SofaScore LiveScore