Kreekas süüdi mõistetud Manchester Unitedi tähtmängija: kartsin oma elu pärast

27-aastane keskkaitsja mõisteti süüdi korduvas kehavigastuste tekitamises, altkäemaksu andmise katses ning avaliku sektori töötajate vastu suunatud vägivallas ja solvamises.

Maguire'i sõnul sai olukord alguse siis, kui nad olid Mykonose saarel ootamas autot, mis neid villasse viiks, kus nad ööbisid, kuid kohale tellitud minibuss hilines 20 minutit. Samal ajal, kui nad autot ootasid, lähenesid kaks võõrast meest jalgpalluri õele Daysile.

"Nad küsisid temalt, et kus ta pärit on. Ta vastas neile, kuid siis nägi mu kihlatu, kuidas Daisy silmad pahupidi pöörasid. Mu õde hakkas minestama ning tuikuma," avaldas Maguire.

Seejärel tulid Maguire'i sõnul sündmuspaika kolm kreeklast, kes proovisid neid maha rahustada. "Me ei proovinud tüli alustada. Palju karjumist oli, kuid ühtegi kaklust ei toimunud, nagu kajastati," rääkis ta ja lisas, et seejärel õnnestus neil oma seltskonnaga pääseda minibussi, et sõita koju. Nad plaanisid algselt Daisy haiglasse viia, kuid tema olukord paranes kiirelt. Teel koju jäi aga buss tee ääres seisma. "Kui välja vaatasime, ümbritsesid kaheksa erariietes meest meie sõidumasinat. Meid tõmmati lihtsalt bussist välja."

"Minu esimene mõte oli, et meid röövitakse. Me laskusime põlvini ja hoidsime käsi õhus. Nad hakkasid meid lööma. Üks meestest sai ühe mu käe käerauaga kinni ning lõi samal ajal mu jalgu ja rääkis, kuidas mu karjäär on läbi. Sel hetkel mõtlesin, et pole võimalik, et tegu on politseiga. Ma ei teadnud, kes nad on ja proovisin minema joosta. Olin paanikas ja hirmul. Kartsin enda elu pärast. Sellepärast nad mind süüdistavadki politseile vastu hakkamises," tõdes Maguire, kelle sõnul ka süüdistused altkäemaksu pakkumisest ei vasta tõele.

Seejärel viidi Maguire koos venna ja ühe sõbraga juba politseijaoskonda. Paar päeva hiljem mõisteti inglased süüdi. Erinevalt Unitedi mängijast said teised kaks meest 13-kuulise tingimisi vanglakaristuse. "Ma ei tunne, et peaksin kellegi ees vabandama," tõdes Maguire. "Vabandama peab siis, kui oled midagi valesti teinud."