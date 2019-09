Kõva löök Manchester Cityle: veel üks keskkaitsja sai vigastada

Stones vigastas end teisipäeval Ukrainas, kus City meeskond valmistub kolmapäevaseks Meistrite liiga avamänguks Donetski Šahtari vastu.

City jaoks on Stonesi vigastus väga valus tagasilöök, sest neil oli juba varem traumaga välja langenud põhikeskkaitsja Aymeric Laporte, kes pääseb väljakule tagasi alles veebruaris. Nüüd on Manchesteri tippklubis vaid üks terve põhikoosseisu keskkaitsja - Nicolas Otamendi.

"Minu kui peatreeneri jaoks on see tohutu väljakutse," tunnistas City peatreener Pep Guardiola. "Aga ma usun meie meeskonna vaimu ja pühendumusse. Astume samme, et sellest probleemist jagu saada."

Juba viimases liigamängus, kus Laporte enam ei osalenud ning keskkaitsepaari moodustasid Stones ja Otamendi, lekkis City kaitse kõvasti ning Norwich Citylt saadi 2:3 kaotus.

Tiitlikaitsja Manchester City on Inglismaa meistriliigas viie vooru järel 10 punktiga teisel kohal, kuid liidermeeskond Liverpoolist jäädakse maha juba viie silmaga.