Koroonaviirust kartva Chelsea tähtmängija jaoks võib hooaeg läbi olla

Inglismaa Premier League'i klubid said valitsuselt loa alustada teisipäevast ühistreeningutega, kuid seda sotsiaalse distantseerumise reegleid silmas pidades. Teisipäeval saabus Chelsea treeningkeskusesse ka Kante, kes sai juba kolmapäeval loa soovi korral koju naasta.

The Suni teatel on maailmameister karantiini algusest saadik kannatanud äravuse all. Kantel endal on varasemalt olnud terviseprobleeme - 2018. aastal kukkus ta treeningu ajal riietusruumis kokku. Samal aastal kaotas ta südamerabandusele oma venna.

Seega ongi Chelsea lubanud mängijal koju naasta ning peatreener Frank Lampard on andnud mõista, et ta võib tagasi tulla siis, kui tunneb end taas turvalisena. Seda ka juhul, kui see tähendab alles järgmist hooaega.

2016. aastal Chelseaga liitunud Kante aitas meeskonna kohe esimesel hooajal Premier League'i võitjaks. Aasta varem etendas prantslane võtmerolli Leicester City mälestusväärses triumfis. Prantsusmaa jalgpallikoondisega tuli ta tunamullu maailmameistriks ja 2016. aasta EM-il hõbedale.

Premier League loodab hooaga jätkata juuni keskpaigast.

