Koroonaviiruse üle nalja visanud Inglismaa jalgpallitäht sattus skandaali

Parasjagu lennujaamas viibinud 23-aastane inglane postitas sotsiaalmeediasse video, kus ta kandis näomaski ning filmis seejärel üht eemal istuvat Aasia meest. Seejärel ilmus videosse kiirelt kätepesuseep. Video kandis pealkirja "Viirus peab sellest kiirem olema, kui tahab mind kinni püüda."

Koheselt kriitikarahe alla sattunud Inglismaa koondislane võttis video peagi ning vabandas päev hiljem oma käitumise eest. "See ei olnud naljakas. Mõistsin seda kohe ja võtsin video ka maha. Olen nii iseend kui klubi alt vedanud."

"Ma ei soovi, et teistel minust selline mulje jääks. Sellise asja üle ei tohiks nalja teha," jätkas inglane. "Saadan oma palved kõikidele, kes on Hiinas."

BBC andmetel on kokku Hiinas nakatunud 40 171 inimest ja meditsiinilise jälgimise all on 187 518. Hiinas on surnud korooonaviiruse kätte 908 inimest. Viirus on levinud praeguseks 27 riiki, aga väljaspool Mandri-Hiinat on olnud surmajuhtumeid kokku kaks - üks Filipiinidel ja teine Hongkongis.