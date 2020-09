Kõrgliigasse tõusnud Leedsi peatreener hooaja avakohtumisest Liverpooliga: väga eriline mäng

Tegemist on üldse Leeds Unitedi esimese kõrgliigmänguga 16-aastase vaheaja järel.

"See on väga eriline mäng. Liverpool on meister ja näitab väga stabiilseid esitusi. Kahtlemata on tegemist maailma ühe parima tiimiga," rääkis Bielsa mängueelsel pressikonverentsil. "Neil on väga hästi sisse töötatud mänguplaan ja väga head jalgpallurid. Tegemist on maailma tugevaima liigaga ja siin edu saavutamiseks peabki olema absoluutsel tipptasemel."

Liverpooli peatreeneri Klopi kohta sõnas kogenud argentiinlane: "Kõik, mida ma tema kohta ütleksin, oleks vaid kordus kiitusest, mida ta on juba õigustatult saanud."