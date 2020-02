Kodused tiitlid ei loe, ebaõnnestumine Meistrite Liigas tähendab põrumist

2016. aastal Cityt juhendama asunud hispaanlane on võitnud Manchesteri hiiuga seitse karikat, teiste hulgas kaks Premier League'i tiitlit ja ühe FA karika. Meistrite Liigas pole aga City suutnud samasugust edu näidata ning veerandfinaalist kaugemale pole Guardiola käe all veel jõutud.

"Eelmine aasta oli meie jaoks erakordne, aga inimesed ütlevad ikka, et me pole Meistrite Liigat võitnud," vahendas BBC 49-aastase peatreeneri sõnu. "Seepärast hakataksegi minu üle kohut mõistma. Kui me ei võida Meistrite Liigat minu aja jooksul, siis olen siin läbikukkunud. Tean seda."

Manchester City on tänavu Meistrite Liigas jõudnud kaheksandikfinaali. 16 parema hulgas ootab aga valitsevat Inglismaa meistrit ees 13-kordne Meistrite Liiga võitja Madridi Real.