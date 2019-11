Klubikaaslast šokolaadikommiks nimetatud jalgpallurit karistati soolase rahatrahvi ja mängukeeluga

Silvale sai saatuslikuks, et ta võrdles oma head sõpra Mendyt Hispaanias ja Portugalis populaarse maiustuse Conguitosega.

Kuigi Silva kustutas ootamatu skandaali põhjustanud Twitteri postituse juba 46 minutit hiljem, kirjutades, et "tänapäeval ei või sõprade aadressil isegi enam nalja teha", mõisteti ta rassismis süüdi ja määrati karistus.

Inglismaa Jalgpalliliit FA teatas, et kuigi nad usuvad Silva selgitust, et see postitus polnud mõeldud rassistliku solvanguga, rikkus portugallane siiski reegleid, sest tegemist polnud pelgalt kahe sõbra vahelise vestlusega, vaid seda nägi sotsiaalmeedias 600 000 inimest.

Silva peab vahele jätma 23. novembril toimuva Manchester City ja Chelsea kohtumise.