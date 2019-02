Klopp võttis kohtumisega Manchester Unitedi eel pingeid maha: võit on väärt ainult kolm punkti

Liverpoolil on täna võimalus tõusta Premier League'i ainuliidriks, jagades hetkel 65 punktiga Manchester Cityga esikohta.

"Kas tahaksime võita Unitedit ja kasvatada edu City ees kolmele punktile? Loomulikult," sõnas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp kohtumise eelsel pressikonverentsil. "Kas võit Unitedi üle on väärt rohkem kui kolme punkti? Ei. Peame veel mängima Tottenhami, Chelsea ja teiste tugevate tiimide vastu."

"Meid ootab ees kolm olulist kohtumist järjest ning United on ainult üks neist," jätkas sakslane. "Pärast mängime Watfordi vastu, kes on tugev meeskond ning suudaks stabiilsemate esituste korral olla esikuuikus. Lisaks ootab meid ees mäng Evertoniga. Everton võtab seda kohtumist nagu MM-i finaali, eriti, kui arvestada seda, et me neid neid viimati võitsime 96. minuti väravast (Liverpool võitis detsembris 1:0 - toim)."

"Kui sa oled tabeli tipus, on iga kohtumine oluline. United on suurepärases hoos. Ole Gunnar Solskjaer on nad tagasi õigele teele juhtinud. Kui suudaksime Unitedit võita, oleks see suurepärane tulemus, kuid samamoodi väärt ainult kolm punkti nagu iga teise meeskonnaga mängides."

Kohtumine Unitedi ja Liverpooli vahel algab täna kell 16.00.