Klopp tunnistas, et nad võivad ühest põhimehest ilma jääda

Wijnaldumi leping saab läbi tänavuse hooajaga ning alates järgmise aasta 1. jaanuarist on tal õigus teiste klubidega läbirääkimisi alustada.

"Ma oleksin õnnelik, kui ta jääks," sõnas Klopp Wijnaldumi olukorra kohta Briti meediale.

"Ma olen Giniga väga rahul. Ta on enamasti meie algkoosseisus. Ta mängib alati hästi, seetõttu ta mängibki nii palju. Ja ta on pallinud ka erinevatel positsioonidel. Rohkem polegi midagi öelda. Kuni midagi pole otsustatud, on kõik võimalik. Mina olen aga positiivne," lisas sakslane.

Klopp on lasknud varem Liverpoolist vabaagendina lahkuda näiteks Emre Canil, Alberto Morenol, Daniel Sturridge`il, Adam Lallanal ja Nathaniel Clyne`il.