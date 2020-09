Klopp tegi torke rikkurklubide aadressil: me ei saa kulutada nagu oligarhide meeskonnad

Kui Liverpool on sel suvel ostnud vaid vasakkaitsja Kostas Tsimikase 11,7 miljoni naelsterlingi eest, siis näiteks Roman Abramovitšile kuuluva Chelsea kulutused uutele mängijatele küünivad juba 200 miljoni naelani.

Klopi sõnul peab Liverpool tõsiselt arvestama koroonakriisist tekkinud majandusliku tagasilöögiga ega saa üle võimete elada.

"Me ei saa üleöö muutust teha ja öelda, et me käitume nüüd nagu Chelsea. Mõne klubi jaoks ei ole see nii tähtis, et jalgpalli tulevik on jätkuvalt ebakindel, sest nad kuuluvad riigile või oligarhile. Meie oleme selles mõttes erinev klubi. Me jõudsime kaks aastat tagasi Meistrite liiga finaali, võitsime selle sarja mullu ja tulime tänavu Premier League`i tšempioniks," rääkis Klopp, vahendab BBC Sport.

Liverpooli boss lisas, et nemad loodavad meeskonda tugevamaks muuta olemasolevaid mängijaid treenides. "Tahame alati paremaks saada, kuid selleks on erinevaid võimalusi. Üks on osta uusi mängijaid, teine on töötada üheskoos, aidata oma nõrgemaid külgi järgi ja arendada edasi oma tugevusi."