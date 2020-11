Klopp teatas Liverpooli fännidele rõõmusõnumi

Salah andis esimese positiivse koroonatesti 13. novembril, kui viibis Egiptuse koondise juures. Ka kaks järgmist Liverpooli ründaja testi olid positiivsed, kuid viimane proov oli negatiivne ja eile sai ta meeskonna treeningutele naasta.

"Test oli negatiivne ja kui midagi ei muutu, saab ta meid kolmapäeval aidata," teatas Klopp Briti meediale.

Salahi naasmine on Liverpoolile suurepärane uudis, sest nende vigastatute nimekiri on päris pikk. Alles nädalavahetusel sai jalatrauma poolkaitsja Naby Keita, kes pidi Leicester Cityga mängu pooleli jätna. Vigastustega on kimpus ka Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain ja kapten Jordan Henderson. Pikaks ajaks jäävad eemale põlvelõikusest taastuvad Virgil van Dijk ja Joe Gomez.

Enne homset kodumängu juhib Liverpool Meistrite liiga D-alagruppi täisedu ehk 9 punktiga. Nii Amsterdami Ajaxil kui Atalantal on 4 silma, punktiarve on avamata Midtjyllandil.