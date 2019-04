Klopp: Premier League on täiesti hullumeelne liiga

"Milline hiilgav värav!" sõnas Klopp Salahi 80. minuti soolovärava kohta, mis viis Liverpooli 2:1 ette. "Ma pole temas kunagi kahelnud. See oli tema 50. värav Liverpooli eest Premier League`is, mis on uskumatu number."

Liverpool edestab nüüd mängu vähem pidanud Manchester Cityt kahe punktiga. "See hooaeg on väga intensiivne kõigi jaoks. Meie ei näidanud oma parimat mängu, kuid oluline on võitlemine. Inimesed tahavad, et me mängiks nagu Manchester City, kuid me ei suuda seda, me mängime oma jalgpalli. Meil on juba 82 punkti, mis on massiivne selle hullumeelse liiga jaoks. Olen tõesti väga uhke, oleme tiitliheitluses ja see on kena," jätkas Klopp.