Klopp: me ei saanud endale Coutinhot lubada

Barcelona hingekirja kuuluv Coutinho siirdus eelmise nädala lõpus laenule Müncheni Bayernisse.

"Jah, see kõlab kummaliselt (et me ei hankinud Coutinhot), kuid me ei saanud seda endale lubada, sest tema müügist saadud raha oli juba ära kulutatud," sõnas Klopp Sport Bildile.

Sakslane lisas, et Coutinho oleks kindlasti Liverpooli tugevamaks muutnud. "Philippe on suurepärane inimene ja mängumees. Ta on selline pallur, kes suudab mängu käiku otsustava pöörde tuua. Ma arvan, et tema siirdumine Bayernisse pole kuigi hea uudis kõigi nende rivaalide jaoks, nagu näiteks Dortmundi Borussiale," lisas Klopp.

Bayern maksab 27-aastase Coutinho laenamise eest Barcelonale 8,5 miljonit eurot, lisaks tasub Bundesliga klubi kogu hooaja vältel brasiillase palga.

Coutinho siirdus Liverpoolist Barcelonasse eelmise aasta jaanuaris 155 miljoni euro eest.