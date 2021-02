Klopp Liverpooli neljanda järjestikuse kaotuse järel: see teeb haiget, kõvasti haiget

Evertoni jaoks oli tegemist alles esimese triumfiga Anfieldi staadionil pärast 1999. aastat.

"Kui palju see haiget tegi? Tegi kõvasti," sõnas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp mängujärgselt. "Kuid me lubasime endale lüüa täiesti ebavajaliku esimese värava. Ärgem seda unustagem ja see mõjutas ilmselgelt ülejäänud mängu."

Evertoni viis juba kolmandal minutil juhtima Richarlison, kelle läbijooksule andis suurepärase söödu James Rodriguez.

"Otsustavatel hetkedel me teeme kas vea või juhtub midagi kummalist. Nii see on: kui me eksime, siis lööb vastane peaaegu 100%-ga värava ja kui me sunnime neid vea tegema, ei tähenda see, et me kohe värava lööme," lisas Klopp pettunult. "Tegelikult me lõime palju olukordi, kuid ei suutnud neid realiseerida."

Liverpoolil sai eile juba avapoolajal vigastada Jordan Henderson. Juba varem olid klubil traumadega välja langenud põhimehed Virgil van Dijk, Joel Matip, Joe Gomez ja Fabinho.

Liverpool jagab nüüd Evertoniga alles 6.-7. kohta. Liider Manchester City on neist juba 16 punkti kaugusel.

