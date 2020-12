Klopp kommenteeris Salahi väidetavat lahkumissoovi: on ainult üks põhjus, miks Liverpoolist ära minna

Nädala eest andis endine Egiptuse koondislane ja Salahi sõber Mohamed Aboutrika intervjuu, kus väitis, et Salah oli talle telefonikõne ajal tunnistanud, et pole Liverpoolis õnnelik. Detaile Aboutrika ei avaldanud.

Küll avaldas Aboutrika arvamust, et Liverpool on Salahi müümisest majanduslikel põhjustel huvitatud.

Väidetavalt pakuvad Salahile enim huvi Hispaania suurklubid Barcelona ja Madridi Real. Hiljutises intervjuus tunnistas egiptlane ka ise, et oleks valmis tulevikus Barcelona või Realiga liituma.

Kloppi hinnangul on Liverpool jalgpalli mängimiseks siiski ideaalne paik, ka Salahi jaoks.

"Ainus põhjus, miks siit lahkuda, oleks ilm. Meil on maailma üks suuremaid klubisid, maksame head raha. Meil on uskumatu staadion koos suurepäraste toetajatega. Ma ei saa inimesi sundida, et nad siia jääksid. Kui mängija tahab lahkuda, siis ilmselt ei saa me neid tagasi hoida. Aga ma ei mõista, miks nad tahaksid ära minna," vahendas Kloppi sõnu Reuters.

Juttudest Barcelona ja Madridi Reali kohta ei teinud Klopp suurt välja.

"Kui küsida ükskõik mis mängija käest, kas ta kujutab ette ennast kunagi Barcelonas või Realis mängivat, siis kes vastaks, et ei - Hispaania jalgpall pole minu jaoks? Mohamed on minu jaoks väga oluline mängija, aga see teema mitte," lausus Klopp.