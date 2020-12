"Väga muljetavaldav, mis ta on Tottenhamis teinud. Viis, kuidas nad mängivad, on tõesti hea. Ta on muutnud meeskonna tulemuste masinaks," sõnas Klopp Mourinho kiituseks.

"Nad on saanud häid tulemusi ja näidanud häid esitusi ning isegi kui nad pole mõnes mängus oma vormi tipus, võtavad nad võidu ja kaitsevad meeskondluikult väga edukalt," lisas sakslane.

Tottenham ja Liverpool on võitnud 12 vooruga seitse mängu ning jagavad 25 punktiga liidrikohta. Parem väravate vahe on hetkel Mourinho hoolealustel.

Homne liidrite mäng algab Liverpoolis Anfieldi staadionil meie aja järgi kell 22.00.

Standings provided by SofaScore LiveScore