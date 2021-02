Klopp enne Leipzigiga mängu: habe muutub üha hallimaks, kuid ma olen endiselt energiat täis

Liverpool kaotas nädalavahetusel Leicester Cityle 1:3 ning jääb Premier League`i liidrist Manchester Cityst maha juba 13 punktiga. Viimasest kümnest mängust on Liverpool suutnud võita vaid kaks.

"Ma ei vaja puhkust. Ma suudan end välja lülitada ja suudan ka teistele asjadele keskenduda," sõnas Klopp pressikonverentsil. "Ma ei pruugi välja näha (hea), sest ilm ei ole lahe, minu habe muutub üha hallimaks, ma ei maga kuigi palju, mu silmad näevad välja sellised, kuid ma olen endiselt energiat täis."

Küsimusele Liverpooli madalseisu kohta - klubi on kaotanud esmakordselt alates 2015. aastast kolm liigamängu järjest - vastas Klopp: "See on huvitav väljakutse. Keegi pole sellest raamatut kirjutanud, kuidas sellisest seisust välja tulla, kuid me tegeleme sellega. See võib olla keeruline, kuid me lahendame selle jalgpalliväljakul, lahendame selle, hoides veelgi enam kokku, ja lahendame selle, pannes kõik mängu ja õppides rohkem kui kunagi varem."

Sakslane lisas, et suurel vigastustelainel on nende madalseisuga otsene seos: "Vigastused on mänginud oma rolli, seda ei saa ignoreerida, see on muutnud kõike. See on nagu maja ehitamine - kui vundament pole päris korras, on see pisut kõikuv," ütles Klopp.

RB Leipzig peab Liverpooli vastu kodumängu pidama neutraalsel pinnal ehk Budapestis, sest Suurbritannias avastatud koroonaviiruse uue tüve tõttu ei lubata Inglismaa klubil Saksamaale reisida.

Homme peavad kaheksandikfinaali avamängu ka Barcelona ja PSG.